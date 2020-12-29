В Ленобласти осветили 79,5 километров федеральных трасс за год

В 2020 году линии освещения смонтировали на 79,5 км федеральных трасс в шести районах Ленобласти, об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Так, новое освещение появилось на подходах и обходе города Тосно на трассе М-10 «Россия», на путепроводе в составе дороги А-114 Вологда – Тихвин и в населенных пунктах, через которые проходят трассы А-180 «Нарва» и Р-21 «Кола». На трассе А-180 таких было 23, на Р-21 — два.

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Сейчас продолжается работа по освещению дороги М-10 на участке с 599-го по 66-й километр. Полностью осветить трассу от Ям-Ижоры до границы с Новгородской областью планируют к началу 2022 года.