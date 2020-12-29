Это коснется операций с суммами от 100 тысяч рублей.

С 10 января 2021 года в соответствии с поправками в «антиотмывочный» закон № 115-ФЗ финансовая разведка начнет отслеживать больше денежных операций россиян. Подробнее этим в интервью агентству «Прайм» поделился председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев.

«Таким образом власти страны сократят возможности для налоговых уклонистов обходить существующие нормы, уменьшить долю теневой экономики и повысить собираемость налогов, что актуально в условиях возросших госрасходов в ответ на удар пандемии COVID-19 на экономику», — объяснил он.

Дорофеев уточнил, что под контроль финансовой разведки попадут почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей, операции по возврату неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тысяч рублей, ставки в азартных играх на сумму в 600 тысяч рублей и операции по договорам лизинга, а также любые операции с наличностью свыше 600 тысяч рублей.