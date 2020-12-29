Выброшенный из окна гостиницы в Выборге мужчина умер в больнице

Как сообщал ivbg.ru, в Выборге во время драки «Северная корона» из окна гостиницы выбросили постояльца – жителя Новгородской области. Он впал в кому.

Пострадавшего госпитализировали. Врачи диагностировали переломы шейных позвонков, ребер и лопатки. Несмотря на все усилия, спасти мужчину не удалось.

Подозреваемые в избиении задержаны – ими оказались коллеги умершего, 38-летний и 45-летний жители деревни Лукаши Гатчинского района. Вместе они выпивали алкогольные напитки. Возникла ссора, переросшая в драку, в ходе которой его выбросили из окна четвертого этажа.