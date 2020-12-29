По словам эксперта Дэвида Хейманна, вирус стремится стать эндемиком.

Эксперт Всемирной организации здравоохранения профессор Дэвид Хейманн заявил, что коронавирусная инфекция пытается стать эндемиком — то есть, навсегда закрепиться в человеческой популяции. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Guardian.

«Судя по всему, COVID-19 станет эндемичным, как и четыре других коронавируса человека. Он продолжит мутировать по мере размножения в клетках человека, особенно в местах с более интенсивным распространением», — поделился Хейманн.

При этом он выразил уверенность, что человечество впоследствии научится жить с вирусом, полагаясь на собственный иммунитет, а не только на вакцину.