Задержанный в Петербурге наркокурьер привел ФСБ к 330 кг кокаина на 1 млрд рублей

ФСБ и Управление по борьбе с наркотиками США провели международную спецоперацию по пресечению деятельности преступников, занимающихся контрабандой кокаина из Южной Америки в Россию и Европу.
В мае 2020 года в Санкт-Петербурге был задержан наркокурьер с килограммом кокаина. ФСБ совместно с Управлением по борьбе с наркотиками Минюста США установили членов преступной группы – граждан нескольких государств.
В июне в Москве задержали нескольких преступников и организатора. Благодаря этому из незаконного оборота изъяли 34 кг кокаина. В ноябре в Московской области выявили тайник с 295 кг кокаина.
Всего из незаконного оборота изъяли не менее 330 кг кокаина на сумму 1 млрд рублей.
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