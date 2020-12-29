Задержанный в Петербурге наркокурьер привел ФСБ к 330 кг кокаина на 1 млрд рублей

ФСБ и Управление по борьбе с наркотиками США провели международную спецоперацию по пресечению деятельности преступников, занимающихся контрабандой кокаина из Южной Америки в Россию и Европу.

В мае 2020 года в Санкт-Петербурге был задержан наркокурьер с килограммом кокаина. ФСБ совместно с Управлением по борьбе с наркотиками Минюста США установили членов преступной группы – граждан нескольких государств.

В июне в Москве задержали нескольких преступников и организатора. Благодаря этому из незаконного оборота изъяли 34 кг кокаина. В ноябре в Московской области выявили тайник с 295 кг кокаина.

Всего из незаконного оборота изъяли не менее 330 кг кокаина на сумму 1 млрд рублей.