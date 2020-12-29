Две станции метро в центре Петербурга 31 декабря закроют на три часа раньше

Пассажиров метро предупреждают о необходимости планировать маршрут заранее.

31 декабря станцию «Адмиралтейская» и выход на канал Грибоедова станции «Невский проспект» закроют для пассажиров в 22.00, сообщает пресс-служба подземки.

Вам будет интересно С 10 января станция метро «Маяковская» закрывается на капремонт Станцию метро «Маяковская» отремонтируют к четвертому кварталу 2021 года. С 10 января «Маяковская» будет закрыта на вход и выход. Вестибюль станции... 21.12.2020 255

Напомним, что общественный транспорт Петербурга не будет работать в новогоднюю и рождественскую ночи.