Две станции метро в центре Петербурга 31 декабря закроют на три часа раньше

Автор: Гузель Галимова
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Пассажиров метро предупреждают о необходимости планировать маршрут заранее.

31 декабря станцию «Адмиралтейская» и выход на канал Грибоедова станции «Невский проспект» закроют для пассажиров в 22.00, сообщает пресс-служба подземки. 

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21.12.2020 255

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