Долг в 1600 рублей привел жителя Подпорожья к аресту

Житель Подпорожья задолжал 1600 рублей по административному штрафу. Оплатить его он должен был в течение двух месяцев, но не сделал этого.

Судебный пристав составил на него протокол об уклонении от исполнения административного наказания по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Должнику назначено наказание в виде административного ареста на двое суток.

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