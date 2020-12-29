Аграрии Ленобласти поздравили медиков с Новым годом

Более 30 сельхозпредприятий собрали 10 тонн продукции для 24 учреждений здравоохранения Ленобласти
Восемь тысяч подарков, собранных фермерскими хозяйствами региона, поступят как в специализированные COVID стационары, так и в поликлиники.
Подарки к Новогоднему празднику развозятся сотрудники комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти и сами производители.
Как уже ранее писал ivbg.ru, удвоенные выплаты в 2021 году получат медицинские работники стоящие на борьбе с COVID-19, чьи смены придутся на период с 1 января 2021 года по 10 января 2021 года.
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29.12.2020 83