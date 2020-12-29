Стали известны подробности химических ожогов на Пикалевском заводе

Как сообщал ivbg.ru, в полицию Бокситогорского района 28 декабря около 12:00 обратились медицинские работники местной больницы.

В приемный покой с территории Пикалевского глиноземного завода был доставлен 38-летний мужчина. Врачи диагностировали химические ожоги тела, рук и глаза. Площадь поражения составила 50%. Пострадавший помещен в реанимацию.

Также стало известно о еще одном пострадавшем – 34-летнем мужчине. Он получил ожоги 1 и 2 степени правой верхней и нижней конечностей. Площадь поражения составила 20%.