Ключей от своих законных квартир дольщики ждали три года.

Проблемный жилой комплекс «Сокол» в Мурино наконец-то готов принять первых жильцов: Госстройнадзор выдал заключение о соответствии застройщику «СТИ 25». Дольщики, которые ждали этого момента на протяжении трех лет, получат ключи от квартир в начале нового года. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области.

«Застройщик не был объявлен банкротом, поэтому выполнял обязательства, взятые перед дольщиками самостоятельно», — передали в пресс-службе.

Отмечается, что дом начали возводить в 2013 году. Все работы должны были завершиться еще в декабре 2017 года.