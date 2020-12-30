В Ленобласти выявили 228 новых зараженных коронавирусом на 30 декабря

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 228 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 30 декабря.
Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+4), Пикалево (+5), Бор (+1).
- Волосовский район: Волосово (+5), Бегуницы (+1), Сумино (+1), Извара (+1), Ущевицы (+1).
- Волховский район: Волхов (+9), Сясьстрой (+3), Старая Ладога (+1), Иссад (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+3), Всеволожск (+5), Янино-1 (+1), Новое Девяткино (+6), Сертолово (+15), пгт. им. Морозова (+2), Токсово (+1), Романовка (+1), Бугры (+1), Гарболово (+1), Куйвози (+1), Ненимяки (+1), Касимово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+21), Советский (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+7), Вырица (+1), Пудомяги (+1), Коммунар (+9), Белогорка (+1), Тихвинка (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+10).
- Киришский район: Глажево (+1), Кириши (+11), Пчевжа (+1), Пчева (+1).
- Кировский район: Кировск (+5), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+1), Синявино (+2), Сологубовка (+1), Павлово (+2).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+5), Алеховщина (+2), Игокиничи (+1), Шамокша (+2).
- Ломоносовский район: Русско-Высоцкое (+1), Шепелево (+1), Келози (+1), Дятлицы (+1), Лебяжье (+1), Копорье (+1).
- Лужский район: Луга (+5), Серебрянский (+2), Турово (+1), Почап (+2).
- Подпорожский район: Никольский (+2), Важины (+1), Гимрека (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+9), Сосново (+1), Саперное (+1), Кузнечное (+2).
- Сланцевский район: Сланцы (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+15), Шугозеро (+1), Ганьково (+1), Куневичи (+1).
- Тосненский район: Тосно (+2), Тельмана (+5), Федоровское (+4), Сельцо (+1), Коркино (+1), Ушаки (+1), Красный Бор (+1), Войскорово (+1).
Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области:
- «Красная» (первая) зона – Всеволожский, Тихвинский, Тосненский, Выборгский и Гатчинский районы.
- «Желтая» (вторая) зона – Волосовский, Киришский, Приозерский, Кировский, Ломоносовский, Лужский и Сланцевский районы и округ Сосновый Бор.
- «Зеленая» (третья) зона – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский районы.