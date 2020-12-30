В Ленобласти выявили 228 новых зараженных коронавирусом на 30 декабря

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 228 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 30 декабря.

Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+4), Пикалево (+5), Бор (+1).

Бокситогорск (+4), Пикалево (+5), Бор (+1). Волосовский район: Волосово (+5), Бегуницы (+1), Сумино (+1), Извара (+1), Ущевицы (+1).

Волосово (+5), Бегуницы (+1), Сумино (+1), Извара (+1), Ущевицы (+1). Волховский район: Волхов (+9), Сясьстрой (+3), Старая Ладога (+1), Иссад (+1).

Волхов (+9), Сясьстрой (+3), Старая Ладога (+1), Иссад (+1). Всеволожский район: Мурино (+3), Всеволожск (+5), Янино-1 (+1), Новое Девяткино (+6), Сертолово (+15), пгт. им. Морозова (+2), Токсово (+1), Романовка (+1), Бугры (+1), Гарболово (+1), Куйвози (+1), Ненимяки (+1), Касимово (+1).

Мурино (+3), Всеволожск (+5), Янино-1 (+1), Новое Девяткино (+6), Сертолово (+15), пгт. им. Морозова (+2), Токсово (+1), Романовка (+1), Бугры (+1), Гарболово (+1), Куйвози (+1), Ненимяки (+1), Касимово (+1). Выборгский район: Выборг (+21), Советский (+1).

Выборг (+21), Советский (+1). Гатчинский район: Гатчина (+7), Вырица (+1), Пудомяги (+1), Коммунар (+9), Белогорка (+1), Тихвинка (+1).

Гатчина (+7), Вырица (+1), Пудомяги (+1), Коммунар (+9), Белогорка (+1), Тихвинка (+1). Кингисеппский район: Кингисепп (+10).

Кингисепп (+10). Киришский район: Глажево (+1), Кириши (+11), Пчевжа (+1), Пчева (+1).

Глажево (+1), Кириши (+11), Пчевжа (+1), Пчева (+1). Кировский район: Кировск (+5), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+1), Синявино (+2), Сологубовка (+1), Павлово (+2).

Кировск (+5), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+1), Синявино (+2), Сологубовка (+1), Павлово (+2). Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+5), Алеховщина (+2), Игокиничи (+1), Шамокша (+2).

Лодейное Поле (+5), Алеховщина (+2), Игокиничи (+1), Шамокша (+2). Ломоносовский район: Русско-Высоцкое (+1), Шепелево (+1), Келози (+1), Дятлицы (+1), Лебяжье (+1), Копорье (+1).

Русско-Высоцкое (+1), Шепелево (+1), Келози (+1), Дятлицы (+1), Лебяжье (+1), Копорье (+1). Лужский район: Луга (+5), Серебрянский (+2), Турово (+1), Почап (+2).

Луга (+5), Серебрянский (+2), Турово (+1), Почап (+2). Подпорожский район: Никольский (+2), Важины (+1), Гимрека (+1).

Никольский (+2), Важины (+1), Гимрека (+1). Приозерский район: Приозерск (+9), Сосново (+1), Саперное (+1), Кузнечное (+2).

Приозерск (+9), Сосново (+1), Саперное (+1), Кузнечное (+2). Сланцевский район: Сланцы (+1).

Сланцы (+1). Тихвинский район: Тихвин (+15), Шугозеро (+1), Ганьково (+1), Куневичи (+1).

Тихвин (+15), Шугозеро (+1), Ганьково (+1), Куневичи (+1). Тосненский район: Тосно (+2), Тельмана (+5), Федоровское (+4), Сельцо (+1), Коркино (+1), Ушаки (+1), Красный Бор (+1), Войскорово (+1).

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области: