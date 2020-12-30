Сильный ветер повалил новогоднюю елку в Гатчине в Ленобласти

Сильный ветер во вторник повалил новогоднюю ёлку в городе Гатчина Ленинградской области, сообщила в среду администрация Гатчинского муниципального района.
«Ледяной дождь и сильный ветер повалили новогоднюю живую ель на Соборной… Ёлочку поставят на место. Новому году быть», — сообщает администрация района на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
В пресс-службе администрации района сообщили, что в настоящее время уже сооружается усиленная конструкция, во второй половине дня ёлку установят на место.
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