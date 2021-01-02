В Ленобласти запустят социальную рекламу о бездомных животных

Управление ветеринарии по Ленинградской области инициирует акцию «Мы в ответе за тех, кого приручили». Социальная кампания призывает граждан к осознанному отношению к животным.
Информация о начале акции размещена на сайте правительства Ленобласти.
Ветеринары края решили обратить внимание социума на проблему бездомных животных. Они сообщили, что первая причина этого явления – недобросовестные люди, которые избавляются от домашних питомцев, оставляя их на улице.
Помимо моральной составляющей таких поступков, данное отношение провоцирует распространение болезней среди бездомных животных — заболевание легче предупредить, чем вылечить.
В этой связи, ветеринары решили провести масштабную социальную кампанию. Прежде всего, для уменьшения количества безнадзорных животных на улицах.
Развивать сознательность граждан будут при помощи мультфильмов, социальных роликов и плакатов. Также будут проводиться открытые уроки в школах, занятия в детских садах об обращении с животными.
Управление ветеринарии по Ленинградской области также попросили по возможности, брать бездомных животных с улицы и из приютов. При этом, служба гарантирует ветеринарное обслуживание всех взятых бездомных животных — анализы, вакцинация, чипирование.