В Ленобласти запустят социальную рекламу о бездомных животных

Управление ветеринарии по Ленинградской области инициирует акцию «Мы в ответе за тех, кого приручили». Социальная кампания призывает граждан к осознанному отношению к животным.

Информация о начале акции размещена на сайте правительства Ленобласти.

Ветеринары края решили обратить внимание социума на проблему бездомных животных. Они сообщили, что первая причина этого явления – недобросовестные люди, которые избавляются от домашних питомцев, оставляя их на улице.

Помимо моральной составляющей таких поступков, данное отношение провоцирует распространение болезней среди бездомных животных — заболевание легче предупредить, чем вылечить.

В этой связи, ветеринары решили провести масштабную социальную кампанию. Прежде всего, для уменьшения количества безнадзорных животных на улицах.

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Развивать сознательность граждан будут при помощи мультфильмов, социальных роликов и плакатов. Также будут проводиться открытые уроки в школах, занятия в детских садах об обращении с животными.

Управление ветеринарии по Ленинградской области также попросили по возможности, брать бездомных животных с улицы и из приютов. При этом, служба гарантирует ветеринарное обслуживание всех взятых бездомных животных — анализы, вакцинация, чипирование.