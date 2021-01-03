Лучше не запивайте: как лекарства в сочетании с алкоголем калечат наш организм

Врачи советуют полностью отказываться от алкоголя не просто так. По поводу любых заявлений о пользе алкоголя спорить можно и нужно, а спиртуозная эйфория от эндорфинов – это, мягко говоря, для эстетов.

А вот вреда от алкоголя много. Например, не вовремя выпитый бокал может свести на нет весь эффект лечения и даже навредить человеку.

Этиловый спирт вредит

С2Н5ОН — это палка о двух концах. Своей популярностью спирт обязан ОН-концу. Этой частью он напоминает медиатор дофамин — поэтому, попадая в мозг, связывается с дофаминовыми рецепторами и вызывает выделение дофамина и эндорфинов. Наступает эйфория. Неприятности же нам доставляет другой конец — С2Н5. Он гидрофобный, то есть жирорастворимый, поэтому легко может встроиться между липидами в клеточной мембране.

От этого мембрана начинает протекать, и клетке становится сложно удержать свое содержимое внутри. Если спирта оказывается очень много, она может погибнуть — например, в крови из-за этого иногда теряют свою форму и лопаются эритроциты (у хронических алкоголиков бывают поражены до 25 % красных кровяных телец).

Антибиотики и алкоголь – образуется яд, более сильный, чем сам этанол

Избавлением клеток от алкоголя занимаются два фермента. Первый — алкогольдегидрогеназа — отрывает у этанола два атома водорода. Получается ацетальдегид (он же уксусный альдегид) — и это куда более сильный яд, чем сам этанол. Он повреждает не только мембраны, но и клеточные белки — вступая с ним в реакцию, они теряют свою форму и становятся бесполезны.

Чтобы не травиться уксусным альдегидом, клетки пускают в дело второй фермент — альдегиддегидрогеназу. Она отрывает еще один водород, превращая токсин во вполне себе безопасную уксусную кислоту.

Если в организме появляется вещество, которое мешает альдегиддегидрогеназе работать, то алкоголь становится гораздо опаснее — поскольку клетки превращают его в уксусный альдегид и на этом останавливаются. Альдегид накапливается в крови и может вызывать головную боль, тошноту, потливость, слабость и судороги. Это называют дисульфирамоподобным эффектом.

Поскольку антибиотики разных классов не похожи друга на друга ни по химическому составу, ни по механизмам действия, их отношения с этанолом тоже могут складываться по-разному. Некоторые, например, эритромицин и доксициклин в присутствии спирта просто хуже всасываются — потому что он раздражает слизистую желудка и тормозит продвижение пищи в кишечник. От этого их концентрации в крови получаются ниже, и работают они, соответственно, хуже.

Противотуберкулезные препараты – яда в печени становится больше обычного

Печени от этанола достается больше всех — после того как переваренная еда, вода и лекарства всасываются в кровь в кишечнике, они в первую очередь попадают именно в печень. Там за дело берутся ферменты-нейтрализаторы — алкогольдегидрогеназа и альдегиддегидрогеназа — а значит, в печени выше всего концентрация ядовитого уксусного ацетальдегида и продуктов его распада.

Рифампицин тоже разрушается в печени, и в процессе тоже образуются токсичные вещества. Так яда в печени становится больше обычного, и некоторые ее клетки начинают погибать. В тяжелых случаях (если сочетать лекарство с алкоголем неделями) это заканчивается гепатитом. Печень перестает справляться с какими бы то ни было ядами и продуктами обмена, начинаются воспаление и желтуха, а в тяжелом случае нарушения сознания — от проблем со сном до заторможенности и комы.

Правда, сочетание алкоголя с рифампицином не всегда заканчивается потерей печени — в некоторых исследованиях эта взаимосвязь не подтвердилась. Зато другой противотуберкулезный препарат, изониазид, оказался куда более токсичным: он не только бьет по печени, но и может вызвать дисульфирамоподобный эффект (о нем мы уже рассказывали выше), то есть отравить организм уксусным альдегидом.

Обезболивающие, антигистаминные, транквилизаторы – более сильное угнетение нервной системы

Поскольку этанол — маленькая молекула, он с легкостью проходит через барьер, отделяющий мозг от общего кровотока. Там он сразу начинает действовать на дофаминовые рецепторы — правда, с каждым разом это получается у него все менее эффективно. Спирт постепенно расшатывает дофаминовую систему, и организм теряет чувствительность к собственному уровню медиатора, то есть возникает привыкание (мышам для этого, например, достаточно выпить всего один раз). Кроме того, этанол действует и на другие рецепторы на нервных клетках — например, заставляет их активнее поглощать тормозный медиатор ГАМК. Все вместе это приводит к тому, что алкоголь в конечном счете оказывается одним из сильнейших депрессантов.

Это означает, что этанол будет только усиливать действие любых препаратов, которые угнетают центральную нервную систему. Например, бензодиазепинов, которые врачи назначают как транквилизаторы для снятия судорог и тревожности. Или некоторых спазмолитиков, вроде питофенона. Или антигистаминных лекарств первого поколения — тех самых, которые нередко вызывают сонливость (с новыми поколениями, говорят, такой проблемы уже не возникает).

Чем сильнее «тормозящий» эффект от самого лекарства, тем опаснее сочетать его с алкоголем. А если этанол еще и ускоряет растворение и всасывание препарата — так происходит, например, с одним из самых сильных опиоидных анальгетиков, гидроморфоном — то два стакана водки (220 мл 40-градусного алкоголя) могут вызвать его передозировку и «замедлить» нервную систему вплоть до смерти.

Сердечно-сосудистые препараты – все будет только хуже

С системой кровообращения у этанола особенные отношения. Некоторые исследователи считают, что в небольших дозах он не только не вредит здоровью, но даже служит профилактикой сердечно-сосудистых болезней. И именно поэтому, если человек уже занят их лечением, участие в этом алкоголя может сделать только хуже.

Известно, например, что этиловый спирт разжижает кровь: в его присутствии легче растворяется фибриноген, один из главных белков свертывания крови. Поэтому врачи не рекомендуют совмещать алкоголь и антикоагулянты: чем хуже свертываемость, тем выше риск сильных кровотечений и внутренних кровоизлияний.

Кроме того, алкоголь «строго запрещен» в сочетании с некоторыми препаратами от гипертонии. Например, с нитроглицерином. Проблема в том, что алкоголь и сам по себе снижает артериальное давление — действует на сосудистую стенку и заставляет клетки выделять вещества, расслабляющие мышцы. В итоге сосуды расширяются, давление падает, и таким образом алкоголь может усилить эффект других лекарств от повышенного давления и сердечной недостаточности.

Поэтому в сочетании с другими сильнодействующими препаратами, алкоголь может превратиться в опасное оружие. Например, с клонидином, который «роняет» давление быстро и резко. Вместе с этанолом они могут всерьез замедлить работу сердца и вызвать обморок (при передозировке вплоть до летального исхода) — из-за чего их часто используют преступники, чтобы «выключить» жертву перед ограблением или похищением.