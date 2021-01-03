Пьяный мужчина проник в чужую квартиру и выпал из окна в Петербурге

В Мариинскую больницу 1 января госпитализирован мужчина, получивший тяжелые травмы после падения из окна чужой квартиры в Санкт-Петербурге.
Хозяйка квартиры в доме на Камышовой улице вышла на лестничную клетку. В это время в ее прихожую вбежал нетрезвый мужчина. Он пробежал в жилую комнату, откуда выпал из окна.
Личность пострадавшего установлена – ранее он был неоднократно судим и привлекался к административной ответственности. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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