Муж выкинул жену из окна, а потом искал ее у соседей в Сосновом Бору

По информации ivbg.ru, 2 января около 04:00 к дому на Молодежной улице в Сосновом Бору вызвали полицию. Местный 31-летний житель по имени Павел ломился в двери соседей.

Прибывшие на место полицейские увидели лежащую возле дома женщину. Ее госпитализировали. Врачи диагностировали переломы обеих ног и ребер – травмы характерны для падения с высоты.

Установлено, что во время ссоры Павел выбросил свою супругу из окна четвертого этажа. После этого он стал ломиться в двери соседей, считая, что на спряталась у кого-то из них.

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