Жительницы Всеволожска открыли успешный бизнес после обучения в Фонде поддержки предпринимательства

Две предпринимательницы из Всеволожска – Елена Боюгина и Татьяна Данилова – прошли обучение в Фонде поддержки предпринимательства Ленинградской области и открыли спортивный клуб «Спортмама» для детей и взрослых.

По одному абонементу мама и ребенок могут посещать любые подходящие детские или взрослые тренировки. Пока мама занимается, ребенок находится в игровой комнате. А во время детской тренировки мама может ждать в кофейне.

Елена Боюгина и Татьяна Данилова познакомились на детской площадке и решили создать спортивный клуб, где можно заниматься всей семьей. Разработали бизнес-план, выбрали помещение, сформировали команду тренеров. Затем они получили стартовую субсидию и прошли обучающую программу повышения квалификации в Фонде поддержки предпринимательства Ленинградской области.

Проект предпринимательниц из Всеволожска стал финалистом программы «Наставничество» в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства». Также он удостоился специального приза в федеральном образовательном проекте «Мама-предприниматель».

В планах у предпринимательниц – открытие сети спортивных клубов «Спортмама» по всей Ленинградской области.