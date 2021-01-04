Олег Басилашвили госпитализирован с COVID-19 в Петербурге

Народный артист СССР, 86-летний Олег Басилашвили госпитализирован в больницу в Курортном районе Санкт-Петербурга. По информации ivbg.ru, у него диагностирован COVID-19.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в больнице с коронавирусной инфекцией также находится коллега Басилашвили по сцене – народная артистка СССР Алиса Фрейндлих.

Ее госпитализировали 25 декабря в клиническую больницу № 122 имени Л. Г. Соколова.