Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин ответила на заявление заместителя советника президента США Мэтью Поттинджера об утечке коронавируса из лаборатории Уханя.

Чуньин назвала ложными обвинения американской стороны, о которых сообщило британское издание Daily Mail. Поттинджер сообщил об утечке вируса из секретного Уханьского института вирусологии, который расположен в 11 милях от городского рынка.

Также Чуньин заявила, что потребует от США предъявить доказательства таких заявлений. Она надеется, что американская сторона выяснит, кто придерживается мнения об утечке коронавируса из лаборатории: администрация президента или лично Поттинджер.