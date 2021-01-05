Житель Санкт-Петербурга зарезал жену и разбился с 7 этажа при попытке бегства

Мужчина, подозреваемый в убийстве супруги в квартире в Санкт-Петербурге, упал с седьмого этажа при попытке бегства и погиб, сообщил источник в силовых структурах.

«Подозреваемый в убийстве супруги ножом в Выборгском районе Санкт-Петербурга упал с седьмого этажа, пытаясь сбежать», — сказал собеседник.

По его словам, инцидент произошел в ночь на 5 января в доме на проспекте Просвещения. Мужчина 46 лет забаррикадировался в квартире и угрожал убийством своей семье. Когда сотрудники правоохранительных органов вошли в квартиру, мужчина попытался скрыться через балкон седьмого этажа, сорвался и погиб. В квартире нашли его раненную ножом супругу, которая в итоге скончалась. Обстоятельства уточняются.

Вам будет интересно Житель Кингисеппа зарезал товарища, а потом сообщил об этом в экстренные службы По информации ivbg.ru, 3 января около 07:00 в экстренные службы позвонил 56-летний житель Кингисеппа и сообщил, что убил человека 5... 04.01.2021 114

По данным местных СМИ, перед гибелью мужчина сообщил полицейским, что его якобы преследуют черные риэлторы.