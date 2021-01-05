Александр Дрозденко на день стал автоволонтером, помогающим медикам Ленобласти

Автор: Александр Селиванов
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Губернатор Ленобласти развозил медиков во время пандемии коронавируса.

Drozdenko
Источник: instagram.com/drozdenko_au/

В Инстаграме Александра Дрозденко появился пост, в котором он рассказывает, как на один день стал автоволонтером.

Глава региона во время пандемии коронавируса развозил по вызовам медиков.

«Поработал в Сертолово. В новой поликлинике в сутки принимают и обслуживают до 140 вызовов, берут свыше 100 тестов и, естественно, работают без выходных», — сообщил в посте губернатор.

Также глава региона дал телефоны ответственных за организацию автоволонтеров:

  • Бокситогорский район: 8-999-209-35-98
  • Волосовский район: 8-981-872-77-49
  • Волховский район: 8-981-703-17-01
  • Всеволожский район: 8-921-846-58-10
  • Выборгский район: 8-967-561-22-60
  • Гатчинский район: 8-921-336-45-33
  • Кингисеппский район: 8-904-332-80-71, 8-963-315-39-88
  • Киришский район: 7-921-387-79-70
  • Кировский район: 8-951-677-90-35
  • Лодейнопольский район: 8-911-260-87-83
  • Ломоносовский район: 8-921-572-53-08
  • Лужский район: 8-911-823-22-85, 8-813-722-34-54
  • Подпорожский район: 8-911-163-58-52
  • Приозерский район: 8-921-984-53-97
  • Сланцевский район: 8-911-219-24-66
  • Сосновый Бор: 8-981-717-09-67
  • Тихвинский район: 8-900-657-33-18, 8-813-677-78-81
  • Тосненский район: 8-904-606-87-44.
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