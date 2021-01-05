Александр Дрозденко на день стал автоволонтером, помогающим медикам Ленобласти

Губернатор Ленобласти развозил медиков во время пандемии коронавируса.
В Инстаграме Александра Дрозденко появился пост, в котором он рассказывает, как на один день стал автоволонтером.
Глава региона во время пандемии коронавируса развозил по вызовам медиков.
«Поработал в Сертолово. В новой поликлинике в сутки принимают и обслуживают до 140 вызовов, берут свыше 100 тестов и, естественно, работают без выходных», — сообщил в посте губернатор.
Также глава региона дал телефоны ответственных за организацию автоволонтеров:
- Бокситогорский район: 8-999-209-35-98
- Волосовский район: 8-981-872-77-49
- Волховский район: 8-981-703-17-01
- Всеволожский район: 8-921-846-58-10
- Выборгский район: 8-967-561-22-60
- Гатчинский район: 8-921-336-45-33
- Кингисеппский район: 8-904-332-80-71, 8-963-315-39-88
- Киришский район: 7-921-387-79-70
- Кировский район: 8-951-677-90-35
- Лодейнопольский район: 8-911-260-87-83
- Ломоносовский район: 8-921-572-53-08
- Лужский район: 8-911-823-22-85, 8-813-722-34-54
- Подпорожский район: 8-911-163-58-52
- Приозерский район: 8-921-984-53-97
- Сланцевский район: 8-911-219-24-66
- Сосновый Бор: 8-981-717-09-67
- Тихвинский район: 8-900-657-33-18, 8-813-677-78-81
- Тосненский район: 8-904-606-87-44.