Александр Дрозденко на день стал автоволонтером, помогающим медикам Ленобласти

Губернатор Ленобласти развозил медиков во время пандемии коронавируса.

В Инстаграме Александра Дрозденко появился пост, в котором он рассказывает, как на один день стал автоволонтером.

Глава региона во время пандемии коронавируса развозил по вызовам медиков.

«Поработал в Сертолово. В новой поликлинике в сутки принимают и обслуживают до 140 вызовов, берут свыше 100 тестов и, естественно, работают без выходных», — сообщил в посте губернатор.

Также глава региона дал телефоны ответственных за организацию автоволонтеров: