Полицейские задержали восемь участников драки из-за ДТП в Санкт-Петербурге

Полицейские задержали восемь участников конфликта из-за ДТП в Санкт-Петербурге, сообщили в ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«5 января в полицию поступило сообщение, что у дома 28 по улице Караваевской — групповая драка. Прибывшими на место сотрудниками полиции задержаны восемь человек, которые были доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства», — сообщили в ведомстве.

Как уточнили в ГУМВД, конфликт, после которого был госпитализирован один человек, произошел из-за ДТП.

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В отношении участников драки будут составлены протоколы по статье 20.1 части 1 КоАП России «Мелкое хулиганство».