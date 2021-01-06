В Петербурге снижается заболеваемость Covid-19

За последние сутки в Северной столице зафиксирован небольшой спад количества инфицированных коронавирусом. Однако общие цифры заболеваемости все еще остаются высокими.

В минувшие сутки всего было зарегистрировано 3341 новых случаев заболевания, что на 300 человек меньше, чем 5 января (3649). Об этом в среду, 6 января заявили в штабе по борьбе с болезнью.

Однако Петербург продолжает занимать второе место по увеличению заболевших в стране. Первое место по-прежнему занимает Москва (5142). Всего в России выявлено 24217 заразившихся за сутки.

В итоге, общее число заболевших в стране достигло 3 млн 308 тыс. и 601 человек. За весь период коронавируса в России зафиксировали 59951 смерть, а выздоровели 2 млн 685 тыс. и 723 пациента.