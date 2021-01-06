Весь день температура будет колебаться между –3 и –8 градусами, ночью на востоке похолодает до –12…–15 градусов.

Рождество принесет жителям Ленинградской области снегопад и гололедицу. Такими прогнозами поделились в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Так, 7 января в регионе будет облачно, утром и днем во многих районах пройдет небольшой снег. Восточный ветер поднимется до 5-10 метров в секунду. В течение суток температура будет держаться на уровне –3…–8 градусов, ночью на востоке области опустится до –12…–15 градусов. На дорогах ожидается гололедица, атмосферное давление будет падать.