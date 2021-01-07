Все пришедшие были в масках и держались на расстоянии друг от друга.

В ночь на четверг, 7 января, в Казанском соборе Санкт-Петербурга прошло Рождественское богослужение. Как пишет «Петербургский дневник», мероприятие собрало несколько сотен верующих.

Богослужение провел Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Из соображений безопасности на входе в собор установили рамки металлоискателей, однако очередей не возникло. Отмечается, что все собравшиеся ответственно отнеслись к соблюдению коронавирусных ограничений — на протяжении всего богослужения они были в масках и соблюдали социальную дистанцию.