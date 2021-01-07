В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 215 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 7 января.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+9), Пикалево (+6).
- Волосовский район: Волосово (+1), Сельцо (+1), Зимитицы (+1), Торосово (+1), Рутелицы (+1).
- Волховский район: Волхов (+9), Сясьстрой (+2), Старая Ладога (+1), СНТ Брусничка (+1), Мякинкино (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+6), Всеволожск (+1), Новое Девяткино (+3), Сертолово (+9), Кузьмоловский (+2), Токсово (+1), Аро (+1), Кальтино (+1), Васкелово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+14), Глебычево (+1), Гончарово (+1), Советский (+2), Светогорск (+2), Каменногорск (+1), Кирпичное (+1), Михалево (+1), Дятлово (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+6), Тайцы (+1), Высокоключевой (+1), Сиверский (+1), Вырица (+4), Малое Верево (+1), Елизаветино (+1), Старосиверская (+1), Новосиверская (+1), Мины (+2), Лукаши (+1), Пригородный (+1), Пудость (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+1), Гурлево (+1), Усть-Луга (+2), Ивангород (+2).
- Киришский район: Кириши (+6), Будогощь (+4), Пчевжа (+1).
- Кировский район: Кировск (+3), Шлиссельбург (+3), Отрадное (+2), Приладожский (+3), Назия (+1), Шум (+1), Мга (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+9), Янега (+2).
- Ломоносовский район: Гостилицы (+1), Большая Ижора (+1), Горбунки (+1), Лебяжье (+1), Кипень (+1).
- Лужский район: Луга (+10), Толмачево (+1), Скреблово (+2), Заорешье (+1).
- Подпорожский район: Винницы (+1), Никольский (+1), Подпорожье (+5).
- Приозерский район: Приозерск (+10), Саперное (+1), Кривко (+1), Ромашки (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+2).
- Тихвинский район: Тихвин (+14), Горка (+1), Новоандреево (+1).
- Тосненский район: Нурма (+1), Тосно (+6), Тельмана (+1), Ульяновка (+1), Федоровское (+1), Ладога (+1).