В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 215 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 7 января.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+9), Пикалево (+6).

Бокситогорск (+9), Пикалево (+6). Волосовский район: Волосово (+1), Сельцо (+1), Зимитицы (+1), Торосово (+1), Рутелицы (+1).

Волосово (+1), Сельцо (+1), Зимитицы (+1), Торосово (+1), Рутелицы (+1). Волховский район: Волхов (+9), Сясьстрой (+2), Старая Ладога (+1), СНТ Брусничка (+1), Мякинкино (+1).

Волхов (+9), Сясьстрой (+2), Старая Ладога (+1), СНТ Брусничка (+1), Мякинкино (+1). Всеволожский район: Мурино (+6), Всеволожск (+1), Новое Девяткино (+3), Сертолово (+9), Кузьмоловский (+2), Токсово (+1), Аро (+1), Кальтино (+1), Васкелово (+1).

Мурино (+6), Всеволожск (+1), Новое Девяткино (+3), Сертолово (+9), Кузьмоловский (+2), Токсово (+1), Аро (+1), Кальтино (+1), Васкелово (+1). Выборгский район: Выборг (+14), Глебычево (+1), Гончарово (+1), Советский (+2), Светогорск (+2), Каменногорск (+1), Кирпичное (+1), Михалево (+1), Дятлово (+1).

Выборг (+14), Глебычево (+1), Гончарово (+1), Советский (+2), Светогорск (+2), Каменногорск (+1), Кирпичное (+1), Михалево (+1), Дятлово (+1). Гатчинский район: Гатчина (+6), Тайцы (+1), Высокоключевой (+1), Сиверский (+1), Вырица (+4), Малое Верево (+1), Елизаветино (+1), Старосиверская (+1), Новосиверская (+1), Мины (+2), Лукаши (+1), Пригородный (+1), Пудость (+1).

Гатчина (+6), Тайцы (+1), Высокоключевой (+1), Сиверский (+1), Вырица (+4), Малое Верево (+1), Елизаветино (+1), Старосиверская (+1), Новосиверская (+1), Мины (+2), Лукаши (+1), Пригородный (+1), Пудость (+1). Кингисеппский район: Кингисепп (+1), Гурлево (+1), Усть-Луга (+2), Ивангород (+2).

Кингисепп (+1), Гурлево (+1), Усть-Луга (+2), Ивангород (+2). Киришский район: Кириши (+6), Будогощь (+4), Пчевжа (+1).

Кириши (+6), Будогощь (+4), Пчевжа (+1). Кировский район: Кировск (+3), Шлиссельбург (+3), Отрадное (+2), Приладожский (+3), Назия (+1), Шум (+1), Мга (+1).

Кировск (+3), Шлиссельбург (+3), Отрадное (+2), Приладожский (+3), Назия (+1), Шум (+1), Мга (+1). Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+9), Янега (+2).

Лодейное Поле (+9), Янега (+2). Ломоносовский район: Гостилицы (+1), Большая Ижора (+1), Горбунки (+1), Лебяжье (+1), Кипень (+1).

Гостилицы (+1), Большая Ижора (+1), Горбунки (+1), Лебяжье (+1), Кипень (+1). Лужский район: Луга (+10), Толмачево (+1), Скреблово (+2), Заорешье (+1).

Луга (+10), Толмачево (+1), Скреблово (+2), Заорешье (+1). Подпорожский район: Винницы (+1), Никольский (+1), Подпорожье (+5).

Винницы (+1), Никольский (+1), Подпорожье (+5). Приозерский район: Приозерск (+10), Саперное (+1), Кривко (+1), Ромашки (+1).

Приозерск (+10), Саперное (+1), Кривко (+1), Ромашки (+1). Сланцевский район: Сланцы (+2).

Сланцы (+2). Тихвинский район: Тихвин (+14), Горка (+1), Новоандреево (+1).

Тихвин (+14), Горка (+1), Новоандреево (+1). Тосненский район: Нурма (+1), Тосно (+6), Тельмана (+1), Ульяновка (+1), Федоровское (+1), Ладога (+1).