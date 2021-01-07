Их временно ввели из-за дорожных работ.

В Рождество дорожники ведут ремонтные работы на семи федеральных трассах Ленинградской области. В связи с этим для водителей предусмотрены некоторые ограничения, передает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Так, 7 января ограничения скорости движения будут действовать с 08:00 до 19:00 на трассах Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия, М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург, А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора, А-114 «Вологда – Тихвин»:

С 08:00 до 20:00 движение будет ограничено на трассах А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой, А-181 «Магистральная», А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола».