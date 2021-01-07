Еще двое его сородичей смогли спастись, проскочив перед машиной.

Накануне Рождества на трассе в Волосовском районе Ленинградской области «Ниссан» сбил перебегавшего дорогу лося. ЧП случилось у деревни Большая Вруда, передает «47news».

«Ехали со скоростью 70-80 километров в час. Ударом сорвало капот, он оказался на лобовом стекле. Как мы поняли позже, это не дало лосю провалиться в салон. Пролетев по крыше, он упал на обочину», — рассказала в беседе с изданием хозяйка иномарки Елена.

После удара у машины отказали тормоза, и она остановилась лишь через сто метров. Отмечается, что лось был не один — двое его сородичей успели проскочить перед автомобилем.