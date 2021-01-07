Выход на замерзшие водоемы в городе запрещен еще как минимум на неделю.

В Санкт-Петербурге спасатели продолжают бороться с любителями пройтись по неокрепшему льду: только за 7 января они согнали с подмерзшей Невы свыше сотни горожан, передает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. При этом на льду были не только взрослые, но и дети.