Мужчина умер на кассе в магазине «Магнит» в Горелово

По информации ivbg.ru, 7 января в 14:06 в полицию Санкт-Петербурга поступило сообщение от диспетчера скорой помощи о смерти мужчины в магазине «Магнит» на улице Коммунаров в Горелово.

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Прибывшие на место полицейские осмотрели тело мужчины. Документов при нем не обнаружено. На вид ему 60 лет. Внешних признаков насильственной смерти не зафиксировано.

Установлено, что возле кассы мужчине вдруг стало плохо, и он упал. Сотрудники магазина вызвали скорую помощь. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть.