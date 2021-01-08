По информации ivbg.ru, во дворе дома на улице Поспеловской в деревне Исаково Тихвинского района 6 января произошла авария.

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Нетрезвый 27-летний житель Песчанки и его знакомый – 28-летний петербуржец – привязали автомобильный капот к «Ниве». В него сел старший мужчина. Во время поворота импровизированные сани вынесло на полосу встречного движения.

На пассажира наехала «Лада» под управлением 34-летнего жителя деревни Саньково, не имеющего водительских прав. От полученных травм петербуржец скончался на месте происшествия.