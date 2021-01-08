Пойманы подростки-вандалы, нарисовавшие свастику на станции метро «Нарвская»

По информации ivbg.ru, установлены личности подростков, устроивших вандализм на станции метро «Нарвская» в Санкт-Петербурге.

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Во время остановки электропоезда у станции «Нарвская» молодые люди нанесли изображение свастики и надпись «Россия для русских» на стенах вагона. У подростков по месту жительства найдены маркеры черного и красного цвета, масляный маркер, складной нож, четыре листа бумаги с рисунками националистических символов, а также маску с прорезями для глаз.

Двое вандалов задержаны. Остальных допросили в качестве свидетелей.