У жителя Волхова изъято 35 кг амфетамина, кокаина, мефедрона и гашиша

На железнодорожной станции «Черная речка» при задержании у жителя Волхова изъяли сверток с двумя килограммами кристаллообразного вещества голубого цвета.

При обыске по месту жительства у него были найдены и изъяты еще около 33 килограммов различных веществ. Экспертиза установила, что вся партия – наркотические и психотропные вещества.

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Среди них метилэфедрон, амфетамин, кокаин, мефедрон и гашиш. Задержанный житель Волхова ранее привлекался к административной ответственности за употребление наркотических средств.