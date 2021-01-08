В Ленобласти 9 января ожидается до -21 °C и небольшой снег

По данным регионального ГУ МЧС, 9 января в Ленинградской области местами пройдет небольшой снег.

Температура воздуха в течение суток будет изменяться в зависимости от районов. На западе прогнозируется -7… -12 °C. Ночью и утром – до -15 °C. На востоке региона в течение суток перепады температуры составят -10… -15 °C. Ночью и утром -16… -21 °C.

Ветер северо-восточный, восточный 2-6 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало.