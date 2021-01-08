Упавший возле Ильино самолет столкнулся с другим самолетом в воздухе

Как сообщал ivbg.ru, 8 января возле деревни Ильино в Ломоносовском районе потерпел крушение четырехместный легкомоторный самолет Piper Cherokee.

Полет начался на аэродроме в Гостилицах. Самолет упал спустя несколько минут после взлета. По уточненным данным, Piper PA-28 Cherokee разбился после столкновения с другим самолетом – Cessna-150. Это воздушное судно взлетело на минуту раньше.

Вам будет интересно У жителя Волхова изъято 35 кг амфетамина, кокаина, мефедрона и гашиша На железнодорожной станции «Черная речка» при задержании у жителя Волхова изъяли сверток с двумя килограммами кристаллообразного вещества голубого цвета. При обыске по... 08.01.2021 36

Cessna-150 удалось благополучно сесть с мелкими повреждениями. Piper PA-28 рухнул на землю с высоты 200-300 метров. Погиб пилот и двое пассажиров – мужчина и женщина.