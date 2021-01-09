Квартиры в новостройках Ленобласти подорожали на 26%

За последние три года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Ленобласти выросла почти на 26,3% — до 79,7 тысяч рублей.

Весной 2018 года “квадрат” на первичном рынке Ленобласти стоил в среднем 58,7 тыс. рублей. К концу 2020 года его стоимость повысилась до 79,7 тыс. рублей.

Вам будет интересно Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в Ленобласти и Петербурге в 2021 году В среднем по стране стоимость квадратного метра жилья вырастет на 1,1% и составит 49 173 рубля, сообщают «Известия» со ссылкой... 11.12.2020 559

Рост стоимости жилья наблюдается и в Петербурге, где цена квадратного метра в новостройках подорожала на 29,05%: с 89,5 тыс. до 126,2 тыс. рублей. По мнению экспертов агентства недвижимости «ВамКнам», в ближайший год спада цен не будет.