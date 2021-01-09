Небольшой снег и похолодание до минус 23 градусов ожидаются в Ленобласти 10 января

В воскресенье, 10 января, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Температура воздуха в течение суток будет изменяться в зависимости от районов. На западе прогнозируется -10…-15 °C. Ночью и утром местами -16…-21 °C. На востоке региона в течение суток перепады температуры составят -12…-17 °C. Ночью и утром -18…-23 °C. Ветер переменный по направлению слабый. Местами пройдет небольшой снег.

Ранее мы рассказывали, что минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала зимы. Ночью температура воздуха упала до -10,5 градусов, в то время как 8 января было -7,8 градуса.