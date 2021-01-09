Незаконная охота для петербуржца закончилась бегством от егеря и потерей ружья

В полицию Лодейнопольского района 9 января обратился егерь, который сообщил о незаконной охоте в Свирских угодьях у деревни Имоченицы.

Во время патрулирования егерь заметил мужчину, который шел по следам лосей. Но увидев сотрудника, он бросился прочь, обронив оружие. Номер на стволе оружия оказался стерт, но, предположительно, принадлежит 41-летнему жителю Невского района Петербурга.

Напомним, что сезон охоты на лосей закончился 31 декабря. С начала нового года в Ленобласти уже зафиксированы четыре убийства животных.