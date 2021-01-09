Жительница Кальтино нарядилась в свадебное платье и подожгла собственную квартиру — видео

Стали известны подробности вчерашнего пожара на Колтушское шоссе в деревню Кальтино Всеволожского района Ленобласти.

Как сообщают в соцсетях жильцы многоэтажки, женщина зачем-то нарядилась в свадебное платье и подожгла собственную квартиру. Но испугавшись убежала в другую часть квартиры и стала звать на помощь. Пожарные спасли из полыхающей квартиры женщину и ее передали медикам. Проводится проверка.

Сегодня, 9 января, крупный пожар произошел на полузаброшенном складе в Петербурге. Во время заправки модульной котельной произошел разлив дизельного топлива с последующим возгоранием.