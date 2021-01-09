На полузаброшенном складе в Петербурге загорелось разлитое дизтопливо — видео

Пожар охватил 80 квадратных метров частично заброшенного складского помещения на Косой линии в Петербурге.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 9 января в 12.12. На место прибыли 27 пожарных и шесть спецмашин. Пожар был локализован в 13.07, спустя еще пять минут было ликвидировано открытое горение, тушение продолжается.

Как сообщают в пресс-службе городского ГУ МЧС, во время заправки модульной котельной произошел разлив дизельного топлива с последующим возгоранием. Информация о пострадавших не поступала.