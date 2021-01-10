В Грязно взорвался газовый баллон, пострадали мужчина и девочка

Сообщение о происшествии на улице Новый Поселок в деревне Грязно Гатчинского района Ленобласти в экстренные службы поступило в начале десятого часа вечера 9 января.

Предварительно, взрыв произошел из-за разгерметизации баллона с газом. На место выезжали два пожарных расчета, но возгорания зафиксировано не было.

Травмы получили 41-летний мужчина и трехлетняя девочка. Их доставили в больницу с ожогами рук и ног, сообщили 47news в местной администрации. Полиция выясняет причины случившегося, проводится проверка.

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