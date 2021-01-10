Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 216 новых зараженных 10 января

В Ленобласти за последние сутки коронавирус подтвердился у 216 человек, об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора. Общее число заболевших — 26 012, выздоровели — 22 599.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+5), Пикалево (+3), Ефимовский (+3), Большой двор (+1).

Волосовский район: Волосово (+1), п. Каложицы (+1), Терпилицы (+1), Молосковицы (+1).

Волховский район: Волхов (+5), Сясьстрой (+1), Кисельня (+1), Новая Ладога (+1), Старая Ладога (+1), Извоз (+1) , Берег (+1).

Всеволожский район: Мурино (+4), Всеволожск (+8), Старая (+1), Старая пустошь (+1), Суоранда (+1), Углово (+1).

Выборгский район: Выборг (+15), Рощино (+2), Советский (+1), Светогорск (+4), Красносельское (+1), Лесогорский (+1), Большое поле (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+7), Рождествено (+1), Кобралово (+1), Сиверский (+4), Вырица (+1), Коммунар (+4), Большое Рейзино (+1), Новый Свет (+1), Дружная Горка (+1), д. Новая (Елизаветинское с/п) (+2).

Кингисеппский район: Кингисепп (+5), Ивангород (+3).

Киришский район: Глажево (+2), Кириши (+15), Будогощь (+1).

Кировский район: Кировск (+3), Шлиссельбург (+2), Отрадное (+3), Горы (+1), Приладожский (+3), Синявино (+1), Назия (+1) .

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+11), Шамокша (+1).

Ломоносовский район: Новоселье (+1), Гостилицы (+1), Горбунки (+1), ДНП Балтийская Слобода (+1), Сашино (+1).

Лужский район: Луга (+4), Заклинье (+2), Дзержинского (+3), Ретюнь (+1), Приозерный (+1), Естомичи (+1), Городец (+2), Смёшино (+2), .

Подпорожский район: Никольский (+2), Вознесенье (+2).

Приозерский район: Приозерск (+11), Саперное (+2), Кузнечное (+2), Починок (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+12), Заболотье (+1), Красава (+3), Мехбаза (+1) .

Тосненский район: Тосно (+6), Тельмана (+3), Никольское (+2), Лисино-Корпус (+2), Любань (+1), Новая (+1) .