Видео: На трассе «Сортавала» произошел странный дорожный конфликт с преследованием

Автор: Гузель Галимова
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Утром 7 января на трассе А-121 «Сортавала» произошел странный дорожный конфликт с участием двух автомобилей Mercedes. Информация об этом появилась в соцсетях.

Петербуржец рассказал, что спокойно ехал по трассе А-121 в сторону Приозерска, но в какой-то момент его движению стали мешать два черных Mersedes. Один из автомобилей начал притормаживать спереди, а другой перекрыл ему возможность перестроиться в соседний ряд. В итоге мужчина остановил автомобиль.

Добавляется, что каких-либо претензий они не выдвигали, только ругались матом и пытались вытащить мужчину из машины. После этого они сфотографировали автомобиль и уехали.

Петербуржец уже написал заявление в полицию, надеясь разобраться, кто были эти люди, и что от него хотели.

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09.01.2021 189
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