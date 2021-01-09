В Ленобласти предполагаемый наркодилер ударил ногой в лицо полицейского и попытался скрыться

Нападение на полицейского произошло в ходе оперативно-розыскного мероприятия, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.

По данным следствия, 8 января при попытке забрать наркотики к мужчине подошли двое полицейских — они представились и предъявили служебные удостоверения. Однако тот стал оказывать сопротивление, ударил ногой в лицо одного из полицейских, после чего попытался скрыться.

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Два предупредительных выстрела в воздух его не остановили. Тогда полицейский выстрелил в область ног. Раненый злоумышленник и пострадавший сотрудник госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.