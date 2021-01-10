Станция метро «Маяковская» закрылась на капитальный ремонт

Наземный вестибюль «Маяковской» закрыли на вход и выход на 11 месяцев, там начался капитальный ремонт.

Отмечается, что пересадка с первой линии на третью будет проходить в обычном режиме. В штатном режиме продолжат работать и оба вестибюля «Площади Восстания».

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Работы планируется завершить к 26 ноября 2021 года. Из городского бюджета на эти цели выделено 385 миллионов рублей.