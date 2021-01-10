МАК начал расследование авиакатастрофы под Гостилицами

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал работу по установлению причин столкновения самолетов возле деревни Ильино в Ломоносовском районе Ленобласти.

«Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — говорится на сайте комитета.

Напомним, полет начался на аэродроме в Гостилицах. Самолет Piper PA-28 Cherokee разбился после взлета, он столкнулся с другим воздушным судном Cessna-150, которое взлетело раньше на минуту. На борту находились три человека, все погибли.

По факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц, возбуждено уголовное дело.