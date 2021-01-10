Лжесотрудник банка украл 75 тысяч у пенсионера из Сертолово 

В полицию Всеволожского района 9 января обратился 67-летний житель Сертолово. Его обокрал лжесотрудник банка.

Ему на мобильный телефон позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности «Сбербанка». Он попросил пенсионера сообщить ему реквизиты его банковской карты и проверочные коды. Мужчина не отказал. Узнав о наличие еще одной карты, но другого банка, он спросил и ее реквизиты. После этого с его банковского счета списали почти 75 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Чтобы обезопасить себя от телефонных мошенников, Сбербанк настоятельно рекомендует: