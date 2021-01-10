Лжесотрудник банка украл 75 тысяч у пенсионера из Сертолово 

В полицию Всеволожского района 9 января обратился 67-летний житель Сертолово. Его обокрал лжесотрудник банка.
Ему на мобильный телефон позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности «Сбербанка». Он попросил пенсионера сообщить ему реквизиты его банковской карты и проверочные коды. Мужчина не отказал. Узнав о наличие еще одной карты, но другого банка, он спросил и ее реквизиты. После этого с его банковского счета списали почти 75 тысяч рублей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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03.01.2021 201
Чтобы обезопасить себя от телефонных мошенников, Сбербанк настоятельно рекомендует:
- запишите номера банка в адресную книгу своего телефона: 900, 88005555550. Если звонок будет с другого номера, он отобразится как неизвестный;
- сразу заканчивайте разговор в сомнительных ситуациях. Позвоните в банк на номер 900 и сообщите о случившемся;
- не совершайте никаких операций по инструкциям звонящего. Работник банка никогда не попросит клиента перевести денежные средства или предоставить секретные данные от карты и интернет-банка: ПИН-, CVV- или CCV-код, код из СМС или пароли от Сбербанк Онлайн;
- проверьте, не было ли сомнительных операций за время разговора. Если успели что-то сообщить мошенникам, сразу позвоните в банк на номер 900 и сообщите о случившемся.