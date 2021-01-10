Первая рабочая неделя года начнется с 25-градусного мороза и небольшого снега

В понедельник, 11 января, в Ленобласти ожидается переменная облачность, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Температура воздуха в течение суток будет изменяться в зависимости от районов. На западе ночью прогнозируется -11…-16 °C, местами до -19 °C, на востоке региона -20…-25 °C. Днем столбики термометров покажут -8…-13 °C, на востоке местами -16…-19 °C.
Ночь пройдет без существенных осадков, днем местами ожидается небольшой снег. Ветер юго-восточный, южный ночью слабый, днем умеренный. На дорогах местами гололедица.
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09.01.2021 151