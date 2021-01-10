В Выборге обрушилась часть стены Анненских укреплений — фото

В соцсетях появились фотографии обрушения стены Анненских укреплений в Выборге. Это объект культурного наследия федерального значения.

Как сообщил председатель комитета по сохранению культурного наследия Ленобласти Владимир Цой, в ближайшее время на место происшествия выедут специалисты, которые зафиксируют состояние памятника. В адрес собственника — Российской Федерации — могут быть направлены штрафы.

Он отметил, что Ленобласть готова будет отреставрировать стену, как только объект передадут в собственность региона.