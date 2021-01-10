В России вступил в силу штраф за бесплатный проезд по платной дороге

Автор: Гузель Галимова
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Для водителей транспортных средств в России вступил в силу новый штраф — за неоплату проезда по платной автодороге. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ дополняет КоАП новой статьей 12.21.4 «Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог».

С 10 января при нарушении с водителей легковых автомобилей начнут взимать штраф  в размере 1,5 тысячи рублей, для водителей автобусов и грузовиков — в размере 5 тысяч рублей.

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31.12.2020 626
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