В России вступил в силу штраф за бесплатный проезд по платной дороге

Для водителей транспортных средств в России вступил в силу новый штраф — за неоплату проезда по платной автодороге. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ дополняет КоАП новой статьей 12.21.4 «Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог».
С 10 января при нарушении с водителей легковых автомобилей начнут взимать штраф в размере 1,5 тысячи рублей, для водителей автобусов и грузовиков — в размере 5 тысяч рублей.
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31.12.2020 626