В России вступил в силу штраф за бесплатный проезд по платной дороге

Для водителей транспортных средств в России вступил в силу новый штраф — за неоплату проезда по платной автодороге. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ дополняет КоАП новой статьей 12.21.4 «Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог».

С 10 января при нарушении с водителей легковых автомобилей начнут взимать штраф в размере 1,5 тысячи рублей, для водителей автобусов и грузовиков — в размере 5 тысяч рублей.